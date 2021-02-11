السياحة: تعين إيهاب سالم مساعد للوزير للشئون المالية والإدارية

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مصراوي Masrawy

كتب يوسف عفيفي:

أصدر الدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار، قراراً بشغل إيهاب السيد محمد سالم وظيفة مساعد وزير السياحة والآثار للشئون المالية والإدارية لمدة عام بطريق الإعارة.

وبحسب بيان اليوم، يأتي ذلك في إطار حرص وزارة السياحة والآثار على الإعتماد على الكوادر المتميزة للنهوض بمنظومة العمل داخل الوزارة.

وأوضح الوزير، أن من ضمن مهام منصبه الإشراف على كافة أعمال الشئون المالية والإدارية بالوزارة والجهات التابعة لها، وكل ما يسنده الوزير إليه من أعمال أخرى.

يذكر أن إيهاب سالم حاصل على بكالوريوس تجارة شعبة محاسبة، بالاضافة إلى حصوله على العديد من الدورات في عدة مجالات من بينها الشئون المالية والادارية، وإعداد القادة، وإدارة الأزمات، والضرائب على الدخل.