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(البلدية والإسكان) تدشن الحملة الرقابية لمتابعة امتثال البقالات والتموينات بالاشتراطات المحدثة

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(البلدية والإسكان) تدشن الحملة الرقابية لمتابعة امتثال البقالات والتموينات بالاشتراطات المحدثة (البلدية والإسكان) تدشن الحملة الرقابية لمتابعة امتثال البقالات والتموينات بالاشتراطات المحدثة
ضمن برنامج تحسين بيئة الأعمال

(البلدية والإسكان) تدشن الحملة الرقابية لمتابعة امتثال البقالات والتموينات بالاشتراطات المحدثة

أطلقت وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان، الحملة الرقابية لقياس مدى امتثال البقالات والتموينات بالاشتراطات المحدثة وذلك ضمن برنامج تحسين بيئة أعمال الأنشطة التجارية.

وأوضحت الوزارة أن المختصين عقدوا ورش عمل، عبر تقنية الفيديو، مع مديري وحدات الرقابة في الأمانات والبلديات لإيضاح محاور وأهداف الخطة الرقابية التصحيحية لقياس مدى امتثال البقالات والتموينات، من خلال المنصة الرقابية الإلكترونية.

وأضافت الوزارة بأن الحملة الرقابية تهدف إلى الارتقاء بمستوى ومعايير البقالات والتموينات، ومما ينعكس على تحسين المشهد الحضري وتطوير بيئة الأعمال في الأنشطة التجارية، ورفع مستوى الخدمات المقدمة للمستفيدين.

وأشارت الوزارة إلى أنها أنشأت مؤشر قياس للأداء (KPI) لمتابعة مدى الالتزام بالاشتراطات البلدية، كما قامت بالتعاون مع برنامج مكافحة ظاهرة التستر التجاري وجمعية (مؤن) التعاونية بتوفير عروض وتخفيضات على مستلزمات وتجهيزات البقالات والتموينات من (118) مورداً بنسبة تتراوح من (10%) إلى (30%) , تحفيزاً للالتزام بالاشتراطات البلدية وضمن الشراكة مع الجهات ذات العلاقة للارتقاء بجودة الخدمات المقدمة للمستفيدين.

وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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