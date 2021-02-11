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إصدار البطاقات الجديد ولجنة للفرز في "تموين الوادي الجديد"

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إصدار البطاقات الجديد ولجنة للفرز في "تموين الوادي الجديد" إصدار البطاقات الجديد ولجنة للفرز في "تموين الوادي الجديد"

مصراوي Masrawy

09:48 م الخميس 11 فبراير 2021

الوادي الجديد – محمد الباريسي:

أعلنت مديرية والتجارة الداخلية بمحافظة الوادي الجديد، اليوم الخميس، عن وصول ٩٨ بطاقة تموين ذكية جديدة، (بدل فاقد– بدل تالف– فصل اجتماعي) إلى المديرية والإدارات التابعة لها.

وأكد المهندس صلاح السيد، وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بمحافظة الوادي الجديد، البدء في تسليم البطاقات للإدارات التموينية، وتسليمها للمنتفعين على مستوى مكاتب التموين والإدارات الفرعية الخمسة.

وقال السيد، إنه جرى التشديد والتنبيه على جميع مسئولي التموين بالإدارات التموينية الخمس، بتشكيل لجنة لفرز البطاقات، وتسليمها للمكاتب التموينية المختصة، بدائرة المحافظة، وجرى التشديد والتنبيه على جميع مسئولي التموين بالإدارات التموينية التابعة لمديرية التموين الوادي الجديد، بتشكيل لجنة لفرز البطاقات، وتسليمها للمكاتب التموينية المختصة، بدائرة المحافظة، وجرى بالفعل تسلم البطاقات التموينية الذكية للمنتفعين، وتفعيلها لصرف مقرراتهم التموينية، وتخفيف الأعباء عن كاهل الأسرة.

ومن جانبه أوضح المهندس صلاح حلمي، مدير المركز المطور لخدمة المواطنين بالخارجة، وصول ٦٠ بطاقة تخص مكتب تموين الخارجة، وجرى بالفعل تسلم البطاقات التموينية الذكية للمنتفعين، وتفعيلها لصرف مقرراتهم التموينية، وتخفيف الأعباء عن كاهل الأسرة.

يذكر أن، وزارة التموين والتجارة الداخلية، حذرت من زعم بعض البقالين التموينين ومنافذ مشروع جمعيتي، قدرتهم على استخراج بطاقات تموينية، وتأدية الخدمات التموينية من خلال موقع دعم وبوابة مصر الرقمية، بالمخالفة لتعليمات الوزارة، وشددت الوزارة على أن هناك حملات يومية من قطاع التفتيش والرقابة بالوزارة، لاكتشاف تجميع وتخزين بقالين التموين لبطاقات التموين، مؤكدة حرمان الأسرة من الدعم التمويني والخبز نهائيا في تلك الحالة، مُطالبة الأفراد بالتعامل الشخصي مع الخدمات التموينية المطروحة على بوابة دعم مصر وموقع دعم مصر.

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