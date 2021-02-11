"ترتدي ملابسها كاملة".. تفاصيل ضبط المتهم بقتل "سيدة كفر الشيخ"

مصراوي Masrawy
09:39 م الخميس 11 فبراير 2021
كفر الشيخ - إسلام عمار:
ألقت مباحث مركز شرطة قلين في كفر الشيخ، اليوم الخميس، القبض على عاطل، لاتهامه بقتل سيدة في العقد الرابع من عمرها بهدف سرقتها.
تعود تفاصيل الواقعة، إلى تلقي اللواء خالد العزب، مدير أمن كفر الشيخ، إخطارًا من إيهاب عطية، مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود بلاغ من «أ.ع.ا»، 77 سنة، عالمعاش، ومقيم بمدينة قلين، بأنه أثناء عودته من صلاة الفجر بالمسجد المجاور لمنزله، فوجئ بشخص يدفعه للأمام خارجًا من منزله واعتدى علي زوجته واكتشافه سرقة مصوغاتها الذهبية.
انتقلت قوة أمنية من المباحث بقيادة المقدم علاء سكران، رئيس مباحث مركز قلين، ومعاونيه، لمكان البلاغ، وتبين من خلال الفحص والمعاينة، العثور على جثة «م.ا.أ.ش»، 48 سنة، ربة منزل، مسجاة بأرضية حجرة النوم، ترتدي كامل ملابسها، وسلامة منافذ المنزل، ووجود بعثرة بمحتويات المنزل وسرقة غويشتين ذهب.
شكل اللواء إيهاب عطية، مدير المباحث الجنائية، فريق بحث برئاسة العميد ياسر عبد الرحيم، رئيس المباحث الجنائية، والمقدم علاء سكران، رئيس مباحث مركز قلين، ومعاونيه، لكشف ملابسات الواقعة وضبط مرتكبيها، وتركزت جهوده فحص المترددين علي المجني عليها وبيان وجود أي خلافات بينها وآخرين قد ترتقي للقتل.
توصلت تحريات فريق البحث إلي أن وراء ارتكاب الواقعة، جار المجني عليها «ي.م.أ.ع»، 25 سنة، عاطل، ومقيم بحي المرج بمحافظة القاهرة، وذلك نظرًا لمروره بضائقة مالية، ولاذ بالفرار عقب ارتكابه الواقعة، وجري تحديد مكانه في أحد الأحياء بمحافظة القاهرة.
كشفت التحريات أن المتهم يسكن بمنزل شقيق زوج المتوفاة منذ 4 أشهر، وكان يرصد تحركات المجني عليها وزوجها، خاصة بعد معرفته بحالتهم المادية ميسورة، ومروره بضائقة مالية.
انطلقت مأمورية بقيادة المقدم علاء سكران، رئيس مباحث مركز قلين، تنسيقًا مع قطاع الأمن العام، أسفرت عن ضبط المتهم بمحل اختبائه وسط دهشته، وبحوزته المشغولات الذهبية «غويشتين».
وبمواجهته اعترف تفصيليًا بارتكاب الواقعة، وقرر قيامه بالصعود إلي شقة المجني عليها، مستغلًا خروج زوجها إلي المسجد لأداء صلاة الفجر، وقام بفتح الباب عن طريق مفتاح موضوع بالخارج لحين عودة الزوج إلي منزله، وفور شعورها بوجوده عاجلها بأن أطبق علي أنفاسها بكلتا يداه، فأحدثت إصابتها التي أودت بحياتها في الحال، واستولي علي غويشتين ذهبيتين خاصة بالمجني عليها، وفوجئ بقدوم زوجها من الخارج فدفعه بكلتا يداه، وفر هاربًا.
مع نهاية اعترافاته، تحرر المحضر اللازم بالواقعة برقم 861 لسنة 2021 إداري مركز شرطة قلين، وبعرضه علي النيابة العامة أمرت بحبسه 4 أيام علي ذمة التحقيق.