"ترتدي ملابسها كاملة".. تفاصيل ضبط المتهم بقتل "سيدة كفر الشيخ"

★ ★ ★ ★ ★

مصراوي Masrawy

كفر الشيخ - إسلام عمار:

ألقت مباحث مركز شرطة قلين في كفر الشيخ، اليوم الخميس، القبض على عاطل، لاتهامه بقتل سيدة في العقد الرابع من عمرها بهدف سرقتها.

تعود تفاصيل الواقعة، إلى تلقي اللواء خالد العزب، مدير أمن كفر الشيخ، إخطارًا من إيهاب عطية، مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود بلاغ من «أ.ع.ا»، 77 سنة، عالمعاش، ومقيم بمدينة قلين، بأنه أثناء عودته من صلاة الفجر بالمسجد المجاور لمنزله، فوجئ بشخص يدفعه للأمام خارجًا من منزله واعتدى علي زوجته واكتشافه سرقة مصوغاتها الذهبية.

انتقلت قوة أمنية من المباحث بقيادة المقدم علاء سكران، رئيس مباحث مركز قلين، ومعاونيه، لمكان البلاغ، وتبين من خلال الفحص والمعاينة، العثور على جثة «م.ا.أ.ش»، 48 سنة، ربة منزل، مسجاة بأرضية حجرة النوم، ترتدي كامل ملابسها، وسلامة منافذ المنزل، ووجود بعثرة بمحتويات المنزل وسرقة غويشتين ذهب.

شكل اللواء إيهاب عطية، مدير المباحث الجنائية، فريق بحث برئاسة العميد ياسر عبد الرحيم، رئيس المباحث الجنائية، والمقدم علاء سكران، رئيس مباحث مركز قلين، ومعاونيه، لكشف ملابسات الواقعة وضبط مرتكبيها، وتركزت جهوده فحص المترددين علي المجني عليها وبيان وجود أي خلافات بينها وآخرين قد ترتقي للقتل.

توصلت تحريات فريق البحث إلي أن وراء ارتكاب الواقعة، جار المجني عليها «ي.م.أ.ع»، 25 سنة، عاطل، ومقيم بحي المرج بمحافظة القاهرة، وذلك نظرًا لمروره بضائقة مالية، ولاذ بالفرار عقب ارتكابه الواقعة، وجري تحديد مكانه في أحد الأحياء بمحافظة القاهرة.

كشفت التحريات أن المتهم يسكن بمنزل شقيق زوج المتوفاة منذ 4 أشهر، وكان يرصد تحركات المجني عليها وزوجها، خاصة بعد معرفته بحالتهم المادية ميسورة، ومروره بضائقة مالية.

انطلقت مأمورية بقيادة المقدم علاء سكران، رئيس مباحث مركز قلين، تنسيقًا مع قطاع الأمن العام، أسفرت عن ضبط المتهم بمحل اختبائه وسط دهشته، وبحوزته المشغولات الذهبية «غويشتين».

وبمواجهته اعترف تفصيليًا بارتكاب الواقعة، وقرر قيامه بالصعود إلي شقة المجني عليها، مستغلًا خروج زوجها إلي المسجد لأداء صلاة الفجر، وقام بفتح الباب عن طريق مفتاح موضوع بالخارج لحين عودة الزوج إلي منزله، وفور شعورها بوجوده عاجلها بأن أطبق علي أنفاسها بكلتا يداه، فأحدثت إصابتها التي أودت بحياتها في الحال، واستولي علي غويشتين ذهبيتين خاصة بالمجني عليها، وفوجئ بقدوم زوجها من الخارج فدفعه بكلتا يداه، وفر هاربًا.

مع نهاية اعترافاته، تحرر المحضر اللازم بالواقعة برقم 861 لسنة 2021 إداري مركز شرطة قلين، وبعرضه علي النيابة العامة أمرت بحبسه 4 أيام علي ذمة التحقيق.