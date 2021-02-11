"عزام القين" يسلم أوراق اعتماده سفيرًا للسعودية لمملكة إسبانيا

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نقل تحيات القيادة إلى ملك إسبانيا

التقى سفير خادم الحرمين الشريفين لدى مملكة إسبانيا وإمارة أندورا، عزام بن عبدالكريم القين، اليوم بالملك فيليبي السادس بمقر القصر الملكي في مدريد؛ لتقديم أوراق اعتماده سفيرًا لخادم الحرمين الشريفين لدى مملكة إسبانيا.

جاء ذلك في تغريدة عبر حسابه في "تويتر" على هامش اللقاء الذي جمعه بالملك فيليبي لاعتماد أوراقه سفيرًا للمملكة.

ونقل "القين" لملك إسبانيا تحيات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع -حفظهما الله-، وتمنياتهما له بموفور الصحة والعافية وللشعب الإسباني الصديق مزيدًا من التقدم والازدهار.

وأعرب الملك عن تقديره لخادم الحرمين ولسمو ولي العهد وتمنياته للمملكة وشعبها مزيدًا من التقدم والرخاء.

كما تناول "عزام القين" خلال اللقاء مع ملك إسبانيا العلاقات الثنائية المتميزة بين البلدين الصديقين.

سفارة المملكة في إسبانيا