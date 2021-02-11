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"حفتر" يعلن دعمه للمجلس الرئاسي الليبي الجديد

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"حفتر" يعلن دعمه للمجلس الرئاسي الليبي الجديد "حفتر" يعلن دعمه للمجلس الرئاسي الليبي الجديد
التقى مع "المنفي" في بنغازي

أعلن المشير خليفة حفتر، اليوم (الخميس)، دعمه لعملية السلام لإنهاء عقد من الفوضى، إثر لقائه رئيس المجلس الرئاسي الجديد محمد المنفي.

وأعرب "حفتر " في بيان صدر عن مكتبه عن "دعم القوات المسلحة لعملية السلام وسعي الجيش للحفاظ على الديمقراطية والتداول السلمي للسلطات ودعم المجلس الرئاسي الجديد وحكومة الوحدة الوطنية التي أنتجها الحوار السياسي لتوحيد المؤسسات والوصول بالبلاد إلى الانتخابات المنتظرة في ديسمبر القادم".

والتقى "حفتر" بـ"المنفي"، الدبلوماسي السابق المتحدّر أيضاً من شرق ليبيا، والذي اختير الأسبوع الماضي خلال عملية دعمتها الأمم المتحدة لترؤس المجلس الرئاسي المكوّن من ثلاثة أعضاء، وفقاً لـ"فرانس 24".

ووصل "المنفي" إلى مطار بنينا في مدينة بنغازي آتيا من اليونان اليوم، وتوجّه فوراً للقاء "حفتر" في مقره في الرجمة، الواقعة على بعد حوالي 25 كيلومتراً خارج المدينة.ليبيا

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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