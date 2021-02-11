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"جامعية صامطة" تنظم ورشة عمل حول أساسيات استخدام برنامج zoom

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استهدفت تدريب المرشدات على كيفية إعداد لقاءات بينهن وبين الطالبات

نظمت الكلية الجامعية بصامطة ممثلة بوحدة التعليم الإلكتروني ورشة عمل، اليوم الخميس، حول أساسيات استخدام برنامج الزووم في التعليم عن بعد.

وتفصيلاً، تهدف الورشة إلى تدريب المرشدات حول كيفية استخدام منصة Zoom للتعليم عن بعد، حيث يتيح البرنامج مجموعة متنوعة من الخدمات التعليمية التي تجاري التغيرات التكنولوجية المستمرة، وذلك من أجل تسهيل العملية التعليمية وتزويد المشاركين بالأدوات والإمكانيات اللازمة، مما ينمي مهاراتهم ويطّور مستوياتهم.

ونفذت الورشة منسقة وحدة التعليم الإلكتروني الدكتورة نادية حسين حيث استهدفت المرشدات الأكاديميات بالكلية وتم تدريبهن على استخدام برنامج الزووم في إعداد لقاءات بينهن وبين الطالبات.

وتضمنت الورشة عدة محاور كان من أبرزها كيفية التسجيل في برنامج الزووم بإنشاء حساب في برنامج زووم وكذلك كيفية إنشاء اجتماعات إرشادية للطالبات وكيفية ضبط الإعدادات المهمة في الاجتماع من خلال برنامج زووم كما تناولت المنفذة أيضاً كيفية مشاركة سطح المكتب وكيفية تنزيل التقارير الخاصة بالاجتماع وكيفية تنزيل التسجيل الخاص بالورشة وإرسال رابط التسجيل

وتناولت بالشرح كل محور عملياً من خلال مشاركة سطح المكتب من خلال زووم وفي نهاية الورشة تم تقييم الورشة من خلال استبانة إلكترونية أرسلت للأعضاء.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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