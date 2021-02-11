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أمين منظمة التعاون الإسلامي يدين محاولة الاعتداء الإرهابي لميليشيا الحوثي باتجاه خميس مشيط

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أمين منظمة التعاون الإسلامي يدين محاولة الاعتداء الإرهابي لميليشيا الحوثي باتجاه خميس مشيط أمين منظمة التعاون الإسلامي يدين محاولة الاعتداء الإرهابي لميليشيا الحوثي باتجاه خميس مشيط
"العثيمين" أكد تأييد المنظمة جميع إجراءات قوات التحالف للتعامل مع الأعمال العدائية

أمين منظمة التعاون الإسلامي يدين محاولة الاعتداء الإرهابي لميليشيا الحوثي باتجاه خميس مشيط

دان الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي، الدكتور يوسف بن أحمد العثيمين، في بيان اليوم، محاولة الاعتداء من قِبل ميليشيا الحوثي الإرهابية بإطلاق صاروخ باليستي لاستهداف المدنيين والأعيان المدنية في مدينة خميس مشيط، حيث تمكنت قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن من اعتراضه وتدميره.

وأكد العثيمين تأييد منظمة التعاون الإسلامي جميع الإجراءات التي تتخذها قوات التحالف للتعامل مع الأعمال العدائية التي تمارسها ميليشيا الحوثي الإرهابية بإطلاق الصواريخ الباليستية والطائرات المسيرة (المفخخة) والزوارق المفخخة المسيَّرة عن بعد.منظمة التعاون الإسلامي ميليشيا الحوثي الإرهابية

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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