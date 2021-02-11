مصادرة 2 طن أسمدة زراعية محظور تداولها خارج الجمعيات بالشرقية

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مصراوي Masrawy

كتب - محمد شعبان:

تمكن ضباط مباحث التموين من ضبط 2 طن أسمدة زراعية مدون عليها إحدى العلامات التجارية محظور تداولها خارج الجمعيات الزراعية بالشرقية.

المضبوطات قدرت بـ 7 آلاف جنيه، تبين أن مالك محل لتجارة الأعلاف الحيوانية والأسمدة كان بصدد طرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة.

يأتي ذلك تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية باتخاذ كافة الإجراءات والتدابير اللازمة للحفاظ على صحة المواطنين، ومراقبة الأسواق للمحافظة على استقرار الأسعار وتوافر السلع، ومكافحة جرائم الغش الغذائى، والتحقق من توافر مقومات الصلاحية للسلع.