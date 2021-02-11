تركيا تكشف عن مصير قواتها في ليبيا بعد تشكيل سلطة تنفيذية جديدة

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مصراوي Masrawy

وكالات:

أعلن المتحدث باسم الرئاسة التركية أن قوات بلاده ستظل في ليبيا "ما دام الاتفاق الثنائي العسكري قائما وما دامت الحكومة الليبية متمسكة بهذا الاتفاق"، وذلك بحسب ما ذكرته شبكة "روسيا اليوم".

وكان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، أعلن أن بلاده ستبحث سحب قواتها من ليبيا إذا سحبت الدول الأخرى قواتها أولا.

وقال أردوغان متحدثا في إحدى المناسبات في أنقرة، الثلاثاء الماضي، إن "أفراد القوات المسلحة التركية نُشروا في ليبيا فقط من أجل تدريب الوحدات الموالية لحكومة الوفاق".

يذكر أن تركيا تدخلت في ليبيا إلى جانب حكومة الوفاق رغم اعتراضات شعبية ورسمية ودولية، تمثلت بمطالب أبرزها إخراج القوات الأجنبية والمرتزقة وكافة القواعد الأجنبية من البلاد.