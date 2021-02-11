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تركيا تكشف عن مصير قواتها في ليبيا بعد تشكيل سلطة تنفيذية جديدة

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تركيا تكشف عن مصير قواتها في ليبيا بعد تشكيل سلطة تنفيذية جديدة تركيا تكشف عن مصير قواتها في ليبيا بعد تشكيل سلطة تنفيذية جديدة

مصراوي Masrawy

09:18 م الخميس 11 فبراير 2021

وكالات:

أعلن المتحدث باسم الرئاسة التركية أن قوات بلاده ستظل في ليبيا "ما دام الاتفاق الثنائي العسكري قائما وما دامت الليبية متمسكة بهذا الاتفاق"، وذلك بحسب ما ذكرته " اليوم".

وكان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، أعلن أن بلاده ستبحث سحب قواتها من ليبيا إذا سحبت الدول الأخرى قواتها أولا.

وقال أردوغان متحدثا في إحدى المناسبات في أنقرة، الثلاثاء الماضي، إن "أفراد القوات المسلحة التركية نُشروا في ليبيا فقط من أجل تدريب الوحدات الموالية لحكومة الوفاق".

يذكر أن تركيا تدخلت في ليبيا إلى جانب حكومة الوفاق رغم اعتراضات شعبية ورسمية ودولية، تمثلت بمطالب أبرزها إخراج القوات الأجنبية والمرتزقة وكافة القواعد الأجنبية من البلاد.

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