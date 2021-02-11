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46 برنامجًا ومبادرة لـ 556 مستفيدًا ومستفيدة في "إيواء الرياض"

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46 برنامجًا ومبادرة لـ 556 مستفيدًا ومستفيدة في "إيواء الرياض" 46 برنامجًا ومبادرة لـ 556 مستفيدًا ومستفيدة في "إيواء الرياض"
شملت دور الأيتام ومراكز تأهيل المعاقين والمسنين والخدمات المساندة

46 برنامجًا ومبادرة لـ 556 مستفيدًا ومستفيدة في

أثمرت الاتفاقيات ومذكرات التفاهم التي عقدها فرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بمنطقة الرياض خلال الثمانية أشهر الماضية، عن تنفيذ 46 برنامجًا ومبادرة لـ 556 مستفيدًا من الفئات المشمولة بالرعاية داخل دور ومراكز الإيواء.

وشملت البرامج والمبادرات مستفيدي دور الأيتام ومراكز التأهيل لذوي الإعاقة والمسنين ووحدة الخدمات المساندة. وتنوعت ما بين دورات وورش تدريبية ولقاءات توعوية وحلقات قرآنية وبرامج تأهيل وتوظيف وتطوع وخدمات طبية وعلاجية وفعاليات خاصة بالمناسبات.

ويهدف فرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بمنطقة الرياض من خلال التعاون مع الجهات الحكومية ومؤسسات المجتمع المدني في تنفيذ مثل هذه البرامج والمبادرات إلى رفع جودة الخدمات المقدمة لمستفيديها من الجنسين.وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية الرياض

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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