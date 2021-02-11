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"نقد وسعادة".. أول تعليق لشقيق سيد عبد الحفيظ بعد فوز الأهلي ببرونزية

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"نقد وسعادة".. أول تعليق لشقيق سيد عبد الحفيظ بعد فوز الأهلي ببرونزية كأس العالم "نقد وسعادة".. أول تعليق لشقيق سيد عبد الحفيظ بعد فوز الأهلي ببرونزية

مصراوي Masrawy

08:47 م الخميس 11 فبراير 2021

الفيوم _ حسين فتحى:

قال أحمد عبد الحفيظ شقيق الكابتن سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالنادى الأهلي، إن الفريق لعب مباراة جيدة واستحق لقب ثالث العالم وعوض خسارته أمام بايرن ميونخ الالماني.

وأشار إلى أن محمد الشناوى حارس الأهلي نجم المباراة وتصدى لبعض الهجمات الخطيرة على مدار شوطي المباراة.

واكد أن "الأهلي شرف الكرةالمصرية، واللاعبين كانوا مثالا للرجولة والصمود.

وأبدى عبد الحفيظ دهشته من عدم الدفع بالاعب أليو ديانج من بداية المباراة.

وقال الاداء الجماعى للفريق كان رائعا ولكنه ينقصه لاعبًا يتمتع بالمهارات الفردية لإنهاء المباريات وهو افتقده الفريق فى مباراة اليوم، والأهلى أضاع العديد من الفرص السهلة كانت كفيلة بانهاء المباراة وعدم الاحتكام لضربات الجزاء.

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