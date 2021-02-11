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مصراوي Masrawy

كتبت-شيماء مرسي

مع بداية شهر فبراير من كل عام، يترقب كثيرون العروض والتخفيضات التي تعلن عنها المحلات والعلامات التجارية بمناسبة عيد الحب أو الفلانتين الذي يحل يوم 14 فبراير من هذ الشهر كل سنة.

ومن بين تلك المنتجات التي تستخدمها الفتيات بشكل أساسي الفاونديشن أو كريم الأساس من أجل الحصول على مكياج مثالي، كونه يساعد على توحيد لون البشرة، وإخفاء البقع والعيوب. وفي التقرير التالي، نستعرض لكم أبرز أسعار الفاونديشن في عروض عيد الحب.

ماركة L'Oreal Paris :

كريم أساس انفاليبل فريش وير السائل بمفعول ثابت لمدة 24 ساعة، بسعر 300 بدلا من 370 جنيها.

فاونديشين مط غير لامع إنفاليبل ثابت لمدة 24 ساعة، بسعر 225 بدلا من 300 جنيه.

مط غير لامع إنفاليبل، بسعر 225 بدلا من 300 جنيه.

برايمر إنفاليبل يعطي البشرة مظهر مطفي غير لامع، بسعر 235 بدلا من 285 جنيها.

انفاليبل فريش وير السائل بمفعول حتى 24 ساعة، بسعر 225 بدلا من 370 جنيه.

ماركة Bourjois :

كريم أساس غير لامع، بسعر 130 بدلا من 456 جنيها.

غير لامع بلمسة نهائية غير لامعة، بسعر 130 بدلا من 456 جنيها.

كريم أساس ماركة Bourjois، بسعر 175 بدلا من 456 جنيها.

فاونديشين مطـ، يبلغ سعره 175 بدلا من 317 جنيها.

ماركة Maybelline :

كريم أساس ميبلين مط وخافي للمسام، بسعر 145 بدلا من 170 جنيها.

كريم أساس بتغطية كاملة 24 ساعة سوبرستاي، بسعر 200 بدلا من 270 جنيها.

فاونديشين ميبلين مط وخافي للمسام، بسعر 136 بدلا من 170 جنيها.

فاونديشين ميبلين غير لامع ويغطي المسام، بسعر 125 بدلا من 210 جنيها.

ماركة Catrice:

كريم أساس ماركة كاتريس مط بلس، بسعر 167 بدلا من 390 جنيه.

فاونديشين مط، بسعر 71 بدلا من 200 جنيه.

سائل كاتريس اتش دي ليكويد كوفراج، بسعر 260 بدلا من 500 جنيه.