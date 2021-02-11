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يؤكد لـ"أبومازن" ثبات الموقف المصري تجاه القضية الفلسطينية

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السيسي يؤكد لـ"أبومازن" ثبات الموقف المصري تجاه القضية الفلسطينية يؤكد لـ"أبومازن" ثبات الموقف المصري تجاه القضية الفلسطينية

مصراوي Masrawy

08:16 م الخميس 11 فبراير 2021

أكد الرئيس عبد الفتاح ثبات الموقف المصري تجاه القضية الفلسطينية، والاستمرار في جهودها الدؤوبة بالتنسيق الوثيق مع الأشقاء الفلسطينيين والشركاء الدوليين لبلورة رؤية واضحة خلال الفترة المقبلة؛ سعياً لدفع جهود عملية السلام من أجل حل القضية الفلسطينية، وفق القرارات والمرجعيات الدولية.

جاء ذلك في اتصال هاتفي أجراه الرئيس السيسي مساء اليوم مع الرئيس الفلسطيني محمود عباس.

وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية السفير بسام راضي بأن الاتصال تناول التشاور وتبادل وجهات النظر بشأن آخر التطورات على الساحة الفلسطينية في إطار التنسيق المستمر في هذا الصدد بين البلدين الشقيقين.

وأعرب الرئيس الفلسطيني عن تقديره لجهود الحثيثة ومساعيها المقدرة في دعم القضية الفلسطينية، مشيداً بدور مصر التاريخي وما يتسم به من ثبات واستمرارية بهدف التوصل إلى حل عادل وشامل للقضية الفلسطينية، مشيرا إلى ما يعكسه ذلك من عمق وخصوصية العلاقات المصرية الفلسطينية في ظل ما يجمع بين الشعبين من روابط ممتدة.

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