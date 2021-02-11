بعد سقوط أجزاء منه.. إزالة عقار "الشنقيطي" في الإسكندرية- صور

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الإسكندرية – محمد عامر:

شن حي وسط الإسكندرية، اليوم الخميس، حملة مكبرة لإزالة الأجزاء الخطرة من عقار بشارع الشنقيطي بمنطقة الحضرة القبلية، وذلك حفاظا على حياة المارة بعد سقوط أجزاء منه.

كانت غرفة عمليات حي وسط تلقت بلاغا من شرطة النجدة يفيد سقوط أجزاء من عقار بشارع الشنيقطي متفرع من شارع البرنس بمنطقة الحضرة الجديدة.

انتقل مديرو إدارات الأزمات والكوارث والمتابعة ومقاول الهدم إلى موقع البلاغ، وتبين من المعاينة انهيار أجزاء من العقار، دون وقوع إصابات أو خسائر في الأرواح.

ومن جانبه، قال اللواء علاء يوسف، رئيس حي وسط الإسكندرية، إن العقار صادر له قرار الهدم رقم ١٤٠ لسنة ١٩٩٩، مشيرا إلى أنه جاري إزالة العقار وفتح الشارع أمام حركة المرور.