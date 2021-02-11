"مجموعات تقوية وتدريبات على الحاسب الآلي" في "تعليم الوادي الجديد"

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الوادي الجديد – محمد الباريسي:

تابع الدكتور جمال حسن، وكيل مديرية التربية والتعليم بمحافظة الوادي الجديد، اليوم الخميس، تدريبات الحاسب الآلي لطلاب المرحلة الإعدادية بإدارة باريس التعليمية.

أوضح جمال، في بيان صحفي له، اليوم الخميس، أن برنامج التدريب يتضمن برمجيات الحاسب الآلي ومهاراته واستخداماته مع التشديد في تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية لمواجهة فيروس كورونا حرصا على سلامة الجميع.

أضاف جمال، أنه جرى متابعة سير العمل بمجموعات التقوية المنفذة لعمل مراجعات نهائية للطلاب حول المنهج الخاص الدراسي الأول.