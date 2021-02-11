أخبار عاجلة

اليوم.. محاكمة المتهمين في خلية "أحرار الشام" -
منها الخل والليمون والعسل.. طرق طبيعية لتفتيح نمش الوجه -
​​الأوقاف: افتتاح 32 مسجدًا جديدًا في 7 محافظات.. الجمعة -
موعد انطلاق أولى رحلات القطارات الجديدة في كفرالشيخ (صور) -
تبرئة الرئيسة السابقة لحكومة مدريد من تهمة تزوير درجة الماجيستير -
بحسب هذه المادة.. يحق لـ"عبدالغني والبلطان" الاستئناف ضد قرار الإيقاف -
كاد أن يموت.. مصوِّر سعودي يحكي كيف واجه الكوبرا العربية.. وهذا حلمه الأكبر -
اقتصاديون وإعلاميون: إيقاف التعاقد مع الشركات التي ليس لها مقر بالسعودية قرار حكيم -
ارتفاع جديد.. 56 وفاة بكورونا في مصر و613 إصابة -
هجوم مطار أربيل يستهدف قوات أمريكية.. وتقارير أولية تشير لخسائر في الأرواح -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. محافظات
  4. مصراوي Masrawy

"مجموعات تقوية وتدريبات على الحاسب الآلي" في "تعليم الوادي الجديد"

Print
"مجموعات تقوية وتدريبات على الحاسب الآلي" في "تعليم الوادي الجديد" "مجموعات تقوية وتدريبات على الحاسب الآلي" في "تعليم الوادي الجديد"

مصراوي Masrawy

08:02 م الخميس 11 فبراير 2021

الوادي الجديد – محمد الباريسي:

تابع الدكتور جمال حسن، وكيل مديرية التربية والتعليم بمحافظة الوادي الجديد، اليوم الخميس، تدريبات الحاسب الآلي لطلاب المرحلة الإعدادية بإدارة باريس التعليمية.

أوضح جمال، في بيان صحفي له، اليوم الخميس، أن برنامج التدريب يتضمن برمجيات الحاسب الآلي ومهاراته واستخداماته مع التشديد في تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية لمواجهة حرصا على سلامة الجميع.

أضاف جمال، أنه جرى متابعة سير العمل بمجموعات التقوية المنفذة لعمل مراجعات نهائية للطلاب حول المنهج الخاص الدراسي الأول.

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى

كورونا فى العالم

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
ارتفاع جديد.. 56 وفاة بكورونا في مصر و613 إصابة

ارتفاع جديد.. 56 وفاة بكورونا في مصر و613 إصابة

أكاديمية العلوم الروسية الأثرية: مصر أعظم وأكبر حضارة في التاريخ

أكاديمية العلوم الروسية الأثرية: مصر أعظم وأكبر حضارة في التاريخ

ارتفاع جديد.. 56 وفاة بكورونا في مصر و613 إصابة

ارتفاع جديد.. 56 وفاة بكورونا في مصر و613 إصابة

مصر تعرب عن تعازيها للكونغو الديمقراطية فى ضحايا حادث غرق عبارة

مصر تعرب عن تعازيها للكونغو الديمقراطية فى ضحايا حادث غرق عبارة

شبكة عيون الإخبارية