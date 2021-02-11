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مصرع شخصين أثناء التنقيب عن الآثار في أسيوط

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مصرع شخصين أثناء التنقيب عن الآثار في أسيوط مصرع شخصين أثناء التنقيب عن الآثار في أسيوط

مصراوي Masrawy

08:02 م الخميس 11 فبراير 2021

أسيوط - محمود عجمي:

لقي شخصان مصرعهما، اليوم الخميس، انهارت عليهما حفرة أثناء التنقيب عن الآثار داخل منزل بقرية المنشأة الكبرى بمركز القوصية في أسيوط، وتكثف أجهزة الأمن جهودها لانتشال الجثامين.

تلقى اللواء أسعد الذكير، مدير أمن أسيوط، إخطارًا من مأمور مركز شرطة القوصية بورود بلاغ من أهالي المنشأة الكبرى، بانهيار حفرة على أشخاص داخل أحد المنازل.

وأشارت التحريات الأولية، إلى انهيار بئر على "اسلام. ي. ك" ١٥ عامًا، و"وليد. ش. ش" ٣٠ عامًا، وأثناء البحث والتنقيب عن الآثار ما أدى إلى وفاتهم؛ فيما تكثف قوات الحماية المدنية جهودها في البحث عن الجثتين.

جرى فرض طوق أمني بمحيط المنزل، وحُرر المحضر اللازم بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيق.

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