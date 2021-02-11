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بمشاركة 12 منتخبًا.. الأكاديمية العربية تستضيف البطولة العربية للرجبي

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بمشاركة 12 منتخبًا.. الأكاديمية العربية تستضيف البطولة العربية للرجبي بمشاركة 12 منتخبًا.. الأكاديمية العربية تستضيف البطولة العربية للرجبي

مصراوي Masrawy

07:57 م الخميس 11 فبراير 2021

الإسكندرية – محمد عامر:

تستضيف ملاعب الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا بالإسكندرية فعاليات البطولة العربية للرجبي، المقرر أن تقام يومي 12 و13 فبراير الجاري.

وتشارك في البطولة 8 منتخبات على مستوى الرجال و4 منتخبات للسيدات من دول "، الإمارات، سوريا، لبنان، ليبيا، السودان، فلسطين، العراق".

وتقام منافسات البطولة على مستوى الرجال بنظام المجموعتين على أن يصعد الأول والثاني من كل مجموعة إلى الدور قبل النهائي حيث يواجه أول المجموعة الأولى ثاني المجموعة الثانية، الأمر نفسه بالنسبة للمجموعة الثانية حتى الوصول إلى المباراة النهائية التي ستقام يوم السبت.

فيما تقام مواجهات السيدات من مجموعة واحدة على أن يصل الأول والثاني من المجموعة مباشرة إلى المباراة النهائية.

ويشهد ختام البطولة حضور كل من الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، الدكتور إسماعيل عبد الغفار، رئيس الأكاديمية، وقيس عبد الله الظالعي، رئيس الاتحاد العربي للرجبي.

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