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بريطانيا تدين استهداف الحوثيين لمطار أبها السعودي وتؤكد دعمها لأمن المملكة

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بريطانيا تدين استهداف الحوثيين لمطار أبها السعودي وتؤكد دعمها لأمن المملكة بريطانيا تدين استهداف الحوثيين لمطار أبها السعودي وتؤكد دعمها لأمن المملكة

مصراوي Masrawy

07:51 م الخميس 11 فبراير 2021

لندن - (أ ش أ):

أعرب وزير الخارجية البريطاني، دومينيك راب، عن إدانته للهجوم الأخير الذي شنته مليشيا الحوثي الإرهابية، على مطار أبها السعودي، مطالبا بوقف مثل تلك الهجمات، ومؤكدا على دعم بلاده لأمن المملكة.

وقال راب، في تغريدة على حسابه الرسمي بموقع التواصل "تويتر"، اليوم الخميس "ندين هجوم الحوثيين الأخير على الذي أصاب طائرة مدنية في مطار أبها.. يجب على الحوثيين إنهاء هذه الهجمات الشنيعة".

وأضاف أن "المملكة المتحدة ثابتة في دعمها الثابت لأمن الأراضي السعودية".

من جهتها، أعلنت مليشيا الحوثي اليوم، تنفيذ هجوم بطائرات مُسيرة مفخخة على "مرابض طائرات حربية" في مطار أبها الدولي جنوب غربي السعودية، وإصابتها بدقة.

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