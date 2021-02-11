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بايدن يعرب عن مخاوفه حيال ممارسات الصين الاقتصادية "القسرية وغير العادلة"

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بايدن يعرب عن مخاوفه حيال ممارسات الصين الاقتصادية "القسرية وغير العادلة" بايدن يعرب عن مخاوفه حيال ممارسات الصين الاقتصادية "القسرية وغير العادلة"

مصراوي Masrawy

07:49 م الخميس 11 فبراير 2021

واشنطن - (أ ش أ):

أعرب الرئيس الأمريكي جو بايدن، خلال محادثة هاتفية، مع نظيره الصيني شي جين بينج، عن مخاوفه الجوهرية حيال ممارسات بكين الاقتصادية القسرية وغير العادلة.

وأفاد البيت الأبيض على موقعه الإلكتروني، اليوم الخميس، بأن بايدن أعرب أيضا على قلقه إزاء حملة الصين القمعية في هونج كونج وانتهاكات حقوق الإنسان في شينجيانج والإجراءات الحازمة المتزايدة في المنطقة، بما في ذلك تجاه تايوان.

وتبادل الزعيمان وجهات النظر حول مكافحة جائحة "كوفيد -19" والتحديات المشتركة للأمن الصحي العالمي وتغير المناخ ومنع انتشار الأسلحة.

وأكد الرئيس الأمريكي أن أولوياته تتركز على حماية أمن الشعب الأمريكي وازدهاره وصحته وأسلوب حياته والحفاظ على منطقة المحيطين الهندي والهادئ الحرة والمفتوحة.

ونقل الرئيس الأمريكي تحياته وأطيب تمنياته للشعب الصيني بمناسبة العام القمري الجديد.

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