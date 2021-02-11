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باكيًا.. أول تصريح لوالد محمد الشناوي بعد فوز الأهلي ببرونزية

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باكيًا.. أول تصريح لوالد محمد الشناوي بعد فوز الأهلي ببرونزية كأس العالم باكيًا.. أول تصريح لوالد محمد الشناوي بعد فوز الأهلي ببرونزية

مصراوي Masrawy

07:40 م الخميس 11 فبراير 2021

كفر الشيخ - إسلام عمار:

سادت حالة من الفرحة أسرة حارس مرمى النادي الأهلي محمد الشناوي، اليوم الخميس، عقب تتويج النادي الأهلي ببرنزوية للاندية، وذلك بعد تغلبه بضربات الترجيح على نظيره نادي بالميراس البرازيلي، في مباراة تحديد المركز الثالث، والرابع من بطولة كأس العالم للاندية، والتي أقيمت في دولة قطر.

وعقب انتهاء المباراة، ولحظة تصدي حارس مرمى النادي الأهلي محمد الشناوي، الكرة الأخيرة للاعب بالمراس البرازيلي، بكى أفراد أسرة الشناوي، فرحة بالفوز والمركز الثالث بالبطولة، بعد مساهمة الشناوي بشكل كبير في حصول ناديه الأهلي على برونزوية كأس العالم للاندية.

"ابني فرح "، تلك الجملة أول ما تحدث بها وهو باكيًا السيد الشناوي، والد حارس مرمى النادي الأهلي، لـ"مصراوي"، راصدًا حالة الفرحة التي سادت بين أفراد الأسرة عقب نهاية المباراة وتصدي نجله لضربة الجزاء الأخيرة لفريق بالمراس البرازيلي.

وقال والد حارس مرمى النادي الأهلي:"كلنا كنا بنقول يارب مع كل كورة محمد يتصدى لها..وعلى الرغم من خوفنا إن النادي الأهلي يفقد البطولة بسبب ضربات الحظ والمعاناة لكن كنا واثقين تمامًا إن ابني محمد وكل رجالة لاعبي النادي الأهلي سوف يفرحون مصر كلها ويعودون ببرونزية البطولة".

وأضاف والد الشناوي:"في الكورة الأخيرة الحاجة والدة محمد كانت دعت له أنه ربنا يكرمه في ويصدها..وأنا كنت واثق ومتأكد وأملي في ربنا وبالتأكيد بدعاء كل المصريين الذين تمنوا فوز النادي الأهلي بالمباراة سوف يصدها محمد وربنا سبحانه وتعالى كان له إرادة في إننا نفرح وإبني يكون سبب الفرحة والحمد لله رب العالمين".

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