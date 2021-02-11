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حتى نهاية الشهر الجاري.. "الصحفيين" تقرر مد الاشتراك بمشروع العلاج

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حتى نهاية الشهر الجاري.. "الصحفيين" تقرر مد الاشتراك بمشروع العلاج حتى نهاية الشهر الجاري.. "الصحفيين" تقرر مد الاشتراك بمشروع العلاج

مصراوي Masrawy

08:00 م الخميس 11 فبراير 2021

كتب- مينا غالي:

قرر مجلس نقابة الصحفيين، خلال اجتماعه المنعقد مساء أمس، مد فترة تلقي طلبات الاشتراك في مشروع العلاج حتى نهاية فبراير الجاري.

وكان أيمن عبدالمجيد رئيس لجنة الرعاية الاجتماعية والصحية، عرض مد فترة الاشتراك حتى نهاية الشهر الجاري، وذلك لتمكين كافة الزملاء الراغبين في الاشتراك لعام ٢٠٢١ من الحصول على الخدمة.

وكان من المقرر غلق باب الاشتراك ١٥ فبراير الجاري، ليمتد بذلك فتح باب الاشتراك اسبوعين اضافيين.

وحول إمكانية الاشتراك بشكل مباشر بالحضور من النقابة، أوضح عبدالمجيد: يتاح للزملاء الاشتراك من النقابة عن طريق حضورهم، أو ارسال مندوبين من الصحف، وذلك في أيام العمل الرسمية من الساعة العاشرة صباحًا، حتى الثالثة ظهرًا.

وتبلغ قيمة اشتراك الفرد ١٨٥ جنيهًا، ويضاف ٢٥ جنيهًا رسوم إدارية للأسرة، فيما يستفاد العضو ب ٧٠٪ من إجمالي ٢٤ ألف للحد العادي، و٧٠٪ من إجمالي ٣٥ ألف في الحد التكميلي للحالات الحرجة، وذلك يعد مضاعفة لنسبة الاستفادة بما تم إدخاله من إصلاحات هيكلية على لائحة المشروع العام الماضي.

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