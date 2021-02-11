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مصراوي Masrawy



كتب- مصراوي:

استقبل كريم عبدالكريم درويش رئيس لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب، سفير روسيا الاتحادية بالقاهرة جورجى بوريسينك، وذلك بمكتبه بمقر اللجنة بحضور سحر البزار وكيل اللجنة والمستشار السياسي للسفارة الروسية ماكسيم روبين.

وأكد "درويش"، على الحرص على عقد هذا اللقاء في بدايات عمل لجنة العلاقات الخارجية لدور الانعقاد الأول وعقب إقرار برلماني البلدين لاتفاق الشراكة الاستراتيجية الشاملة بين مصر وروسيا التى تعد نقلة نوعية فى علاقات تاريخية متميزة منذ 77عامًا.

وأضاف كريم درويش، أن لجنة العلاقات الخارجية قامت بزيارة عمل لروسيا الاتحادية العام الماضي والتقت بالنظراء في الدوما الروسي وعدد من المسئولين الروس البارزين وذلك لبحث الاستمرار في جهود تعزيز العلاقات الشاملة بين البلدين خاصة فيما يتعلق بدور برلمانى البلدين فى هذا الشأن فى ضوء حرص مجلس النواب على التواصل والحفاظ على علاقات قوية مع الدوما من خلال تكثيف التواصل وتبادل الزيارات.

وأشاد رئيس خارجية النواب بالتعاون الاقتصادي بين البلدين وحجم الاستثمارات الروسية في مصر خاصة في مشروعات كبرى ومن أهمها المنطقة الصناعية الروسية بقناة السويس وأهمية المضي قدمًا في إنشائها للتصدير لأفريقيا ومشروع الضبعة النووى وغيرها من مجالات التعاون إلا أنه ومن المأمول فى المستقبل القريب تعزيز الاستثمارات الروسية فى المجالات الصناعية والزراعية وغيرها من المجالات خاصة فى إطار الدور الروسى التاريخى فى إنشاء القلاع الصناعية المصرية.

وشدد درويش للسفير الروسي، على أهمية عودة الطيران الروسي المباشر للمنتجعات السياحية المصرية خاصة شرم الشيخ والغردقة التي تتوافر بها كافة معايير الأمان.

وأشار رئيس خارجية النوابين، إلى أهمية زيادة حجم التبادل التجاري والاستفادة من اتفاقية التجارة الحرة القارية وتذليل كافة العقبات أمام نفاذ الصادرات المصرية للسوق الروسية خاصة الصادرات المصرية التى تتسم بالجودة.

كما شدد كريم درويش على المكتسبات التاريخية المصرية وحقوقها المائية فى مياه النيل وانخراط مصر فى جولات مفاوضات متتالية بحسن نية للوصول لاتفاق ملزم حول ملء وتشغيل سد النهضة والدور الروسي و الدولى فى هذا الشأن المأمول دعمه للحقوق المصرية العادلة.

واستعرض كريم عبدالكريم درويش موقف مصر من القضايا ذات الاهتمام المشترك وفق آخر المستجدات وفى ضوء التغيرات الاقليمية والدولية فيما يتعلق بالقضية الفلسطينية ورعاية القاهرة للحوار الوطني الفلسطيني لتوحيد الصف الفلسطيني واستئناف عملية السلام، كما استعرض الموقف المصري من القضية الليبية والسورية وقضايا مكافحة الإرهاب والتطرف والهجرة غير الشرعية.

من جانبه استعرض السفير الروسي مجالات التعاون الروسية المصرية الراهنة والمستقبلية وما يمثله اتفاق الشراكة الاستراتيجية بين البلدين والزيارات والمباحثات المرتقبة للمسئولين الروسيين مع نظرائهم المصريين فى هذا الشأن كما استعرض موقف بلاده من القضايا الاقليمية المثارة مؤكدا على تلاقي وجهات النظر المصرية حيال كثير من القضايا الإقليمية.

وختم السفير الروسى بأهمية العلاقات البرلمانية المصرية الروسية وما مثلته زيارة لجنة العلاقات الخارجية من أهمية فى هذا الشأن مشددا لاستمرار تلك الزيارات وتبادلها خلال الفترة المستقبلية القادمة.