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مصراوي Masrawy

كتب- محمد شعبان:

واصلت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة بالتنسيق مع إدارات وأقسام شرطة التموين وفروعها الجغرافية بمديريات الأمن وقطاع الأمن العام، حملاتها التموينية المكبرة؛ لضبط جرائم الغش التجارى.

وأمكن ضبط 9.9 طن "أرزًا– دقيقًا فاخرًا– زيت طعام"، و600 عبوة زيت طعام بدون مستندات مجهولة المصدر عليها علامات تجارية مقلدة ومغشوشة لعلامات تجارية مسجلة، و4200 عبوة فارغة واستيكر عليها ذات العلامات التجارية المقلدة والمغشوشة بحوزة مالك مصنع لتعبئة السلع الغذائية بمحافظة القاهرة.

المتهم كان بصدد طرح المضبوطات للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة.

يأتي ذلك تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية باتخاذ كافة الإجراءات والتدابير اللازمة للحفاظ على صحة المواطنين، ومراقبة الأسواق للمحافظة على استقرار الأسعار وتوافر السلع، ومكافحة جرائم الغش الغذائى، والتحقق من توافر مقومات الصلاحية للسلع.