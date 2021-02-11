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منطقة آثار سقارة تستقبل زوجات سفراء 20 دولة برفقة قرينة وزير الخارجية

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منطقة آثار سقارة تستقبل زوجات سفراء 20 دولة برفقة قرينة وزير الخارجية منطقة آثار سقارة تستقبل زوجات سفراء 20 دولة برفقة قرينة وزير الخارجية

مصراوي Masrawy

07:05 م الخميس 11 فبراير 2021

استقبلت منطقة آثار سقارة وفدا من زوجات سفراء 20 دولة أجنبية معتمدة بالقاهرة إلى منطقة آثار سقارة، بمشاركة قرينة وزير الخارجية سامح شكري، وقرينات عدد من مساعدي وزير الخارجية.

تأتي تلك الزيارة في إطار الترويج للمقاصد السياحية المصرية المتنوعة وتعريفهم بالحضارة المصرية العريقة والأماكن السياحية الموجودة بها.

وأعربت زوجات السفراء الأجانب عن سعادتهن البالغة للمشاركة في هذه الزيارة التي تعتبر فرصة رائعة للتعرف على جانب من الحضارة المصرية العريقة بمنطقة سقارة ولا سيما في ظل ما شهدته هذه المنطقة من اكتشافات أثرية مهمة وكبيرة خلال الفترة الماضية.

وقام الوفد بجولة داخل هرم زوسر المدرج ومجموعته الهرمية، وهرم أوناس، وهرم الملك تتي، ومقبرة كاجمنى، والسرابيوم، بالإضافة إلى زيارة متحف إيمحتب.​

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