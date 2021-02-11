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بايدن يعلن إنهاء حالة الطوارئ عند الحدود الجنوبية للولايات المتحدة

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بايدن يعلن إنهاء حالة الطوارئ عند الحدود الجنوبية للولايات المتحدة بايدن يعلن إنهاء حالة الطوارئ عند الحدود الجنوبية للولايات المتحدة

مصراوي Masrawy

06:48 م الخميس 11 فبراير 2021

واشنطن - (أ ش أ):

أعلن الرئيس الأمريكي جو بايدن اليوم الخميس إنهاء حالة الطوارئ الوطنية المفروضة على الحدود الجنوبية للولايات المتحدة.

وكتب بايدن - في خطاب للكونجرس نشره البيت الأبيض على موقعه الالكتروني - "لا أرى أن هنالك مبررا لفرض حالة الطوارئ الوطنية على حدودنا الجنوبية".

وأضاف: أعلنت أيضًا أنه يجب أن تكون سياسة إدارتي هي عدم تحويل المزيد من أموال دافعي الضرائب الأمريكيين لبناء جدار حدودي وأجري مراجعة دقيقة لجميع الموارد المخصصة أو المعاد توجيهها لهذا الغرض.

وأبلغ بايدن الكونجرس بإنهاء حالة الطوارئ الوطنية مع وقف مهام السلطات المذكورة في الإعلان رقم 9844 من الآن فصاعدا لبناء جدار في الحدود الجنوبية.

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