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محافظة القليوبية يوضح: واقعة "أسماء شوارع كفر شكر" قيد التحقيق

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محافظة القليوبية يوضح: واقعة "أسماء شوارع كفر شكر" قيد التحقيق محافظة القليوبية يوضح: واقعة "أسماء شوارع كفر شكر" قيد التحقيق

مصراوي Masrawy

06:57 م الخميس 11 فبراير 2021


القليوبية - أسامة علاء الدين:

أصدرت محافظة القليوبية بيانًا على صفحة التواصل الاجتماعي الرسمية للمحافظة، بالفيس بوك، كشفت فيه ملابسات واقعة وأزمة أسماء شوارع مدينة كفر شكر.

جاء في البيان: "بشأن ما أثير على صفحات التواصل الاجتماعي عن قيام مديرة التنظيم بمجلس مدينة كفر شكر بتسمية أسماء شوارع لعائله واحدة - زوجها وأقاربه - وبناء على مذكرة اللواء هشام رفعت رئيس مدينه كفر شكر والتي أشار فيها إلى أن مديرة التنظيم قد شرعت في المخطط التفصيلي للمدينة بوضع أسماء عائلة واحدة على أحد شوارع المدينة دون الرجوع إلى الجهات المختصة قانونًا لأعمال شئونها حيال ذلك.
وتابع البيان: "وبناء عليه فقد وجه على الفور اللواء عبدالحميد الهجان محافظ القليوبية، بإحالة الأمر للتحقيق العاجل بالإدارة العامة للشئون القانونية بالمحافظة، وما يزال الأمر قيد التحقيق".

كانت مديرة التنظيم بمركز ومدينة كفرشكر نفت الاتهامات الموجهه لها وقالت في بيان لها "إن ما يحدث يعد تربصًا بها وأزمة مفتعلة للتشهير بها".

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