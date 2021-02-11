أخبار عاجلة

اليوم.. محاكمة المتهمين في خلية "أحرار الشام" -
منها الخل والليمون والعسل.. طرق طبيعية لتفتيح نمش الوجه -
​​الأوقاف: افتتاح 32 مسجدًا جديدًا في 7 محافظات.. الجمعة -
موعد انطلاق أولى رحلات القطارات الجديدة في كفرالشيخ (صور) -
تبرئة الرئيسة السابقة لحكومة مدريد من تهمة تزوير درجة الماجيستير -
بحسب هذه المادة.. يحق لـ"عبدالغني والبلطان" الاستئناف ضد قرار الإيقاف -
كاد أن يموت.. مصوِّر سعودي يحكي كيف واجه الكوبرا العربية.. وهذا حلمه الأكبر -
اقتصاديون وإعلاميون: إيقاف التعاقد مع الشركات التي ليس لها مقر بالسعودية قرار حكيم -
ارتفاع جديد.. 56 وفاة بكورونا في مصر و613 إصابة -
هجوم مطار أربيل يستهدف قوات أمريكية.. وتقارير أولية تشير لخسائر في الأرواح -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. محافظات
  4. مصراوي Masrawy

فتح تحقيق في "حريق مستودع عجرود".. ولجنة فنية لمعرفة الأسباب

Print
فتح تحقيق في "حريق مستودع عجرود".. ولجنة فنية لمعرفة الأسباب فتح تحقيق في "حريق مستودع عجرود".. ولجنة فنية لمعرفة الأسباب

مصراوي Masrawy

06:47 م الخميس 11 فبراير 2021

السويس_ حسام الدين أحمد:

قرر المهندس عابد عز الرجال رئيس الهيئة العامة للبترول فتح تحقيق في واقعة حريق مستودع "تنك" مواد بترولية تحت الإنشاء بمنطقة مستودعات عجرود الكائن بطريق السويس – القاهرة.

كما قرر المهندس عز الرجال تشكيل لجنة فنية لمعرفة أسباب الحريق، وما إذا كان هناك شبهة إهمال، وحجم الخسائر التي طالت المستودع الجديد "تحت الانشاء" والذي لم يتم تشغيله بعد.

وكان الحريق نشب مستودعات جديدة جرى إنشاؤه بمنطقة المستودعات وذلك في إطار خطة التوسع التي تنفذها شركة أنابيب البترول، إذ جرى الاختبار بعد ضخ كمية كبيرة من المياه داخل المستودع الجديد، وأثناء ذلك نشب حريق بسبب وجود ملوثات بترولية.

وقال مصدر أمني في السويس إن الحماية المدنية دفعت بـ8 سيارات إطفاء وسلم هيدروليكي وخزان استراتيجي سعة 35 طن، لإخماد الحريق، واستمرت أعمال مكافحة النيران والسيطرة عليها وتبريد الخطوط والمستودعات الأخرى قرابة 3 ساعات.

كما دعمت شركات النصر للبترول والسويس لتصنيع البترول "المعمل"، وأنابيب البترول وسوميد وبتروجاس، بسيارات فوم مجهزة للسيطرة على الحريق.

وأضاف المصدر أن ادارة الحماية المدنية في السويس بقيادة العميد سامح بسيم، تعمل وفق خطة استثنائية للتعامل مع حرائق البترول، تستهدف في المقام الأول السيطرة على النيران وإخمادها في أقرب وقت، في أقل عدد من الساعات، وذلك لان تلك الحرائق تتغذي نيرانها على مواد شديدة الاشتعال وإن لم تجرى السيطرة سريعا ستتحول مدتها من ساعات إلى أيام تلتهم فيها كل ما هو يواجهها.

وأتت النيران على جانب كبير من المستودع الجديد، والذي لم يتم تشغيله بعد او الاستفادة منه، إذ انتهى العمال والفنيين مطلع الأسبوع الجاري من دهان السطح الخارجي للمستودع بمادة بيضاء مقاومة للصدأ، إلا ان النيران حولتها الى اللون الأسود.

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى

كورونا فى العالم

مصراوي Masrawy

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
ارتفاع جديد.. 56 وفاة بكورونا في مصر و613 إصابة

ارتفاع جديد.. 56 وفاة بكورونا في مصر و613 إصابة

أكاديمية العلوم الروسية الأثرية: مصر أعظم وأكبر حضارة في التاريخ

أكاديمية العلوم الروسية الأثرية: مصر أعظم وأكبر حضارة في التاريخ

ارتفاع جديد.. 56 وفاة بكورونا في مصر و613 إصابة

ارتفاع جديد.. 56 وفاة بكورونا في مصر و613 إصابة

مصر تعرب عن تعازيها للكونغو الديمقراطية فى ضحايا حادث غرق عبارة

مصر تعرب عن تعازيها للكونغو الديمقراطية فى ضحايا حادث غرق عبارة

شبكة عيون الإخبارية