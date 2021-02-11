فتح تحقيق في "حريق مستودع عجرود".. ولجنة فنية لمعرفة الأسباب

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السويس_ حسام الدين أحمد:

قرر المهندس عابد عز الرجال رئيس الهيئة العامة للبترول فتح تحقيق في واقعة حريق مستودع "تنك" مواد بترولية تحت الإنشاء بمنطقة مستودعات عجرود الكائن بطريق السويس – القاهرة.

كما قرر المهندس عز الرجال تشكيل لجنة فنية لمعرفة أسباب الحريق، وما إذا كان هناك شبهة إهمال، وحجم الخسائر التي طالت المستودع الجديد "تحت الانشاء" والذي لم يتم تشغيله بعد.

وكان الحريق نشب مستودعات جديدة جرى إنشاؤه بمنطقة المستودعات وذلك في إطار خطة التوسع التي تنفذها شركة أنابيب البترول، إذ جرى الاختبار بعد ضخ كمية كبيرة من المياه داخل المستودع الجديد، وأثناء ذلك نشب حريق بسبب وجود ملوثات بترولية.

وقال مصدر أمني في السويس إن الحماية المدنية دفعت بـ8 سيارات إطفاء وسلم هيدروليكي وخزان استراتيجي سعة 35 طن، لإخماد الحريق، واستمرت أعمال مكافحة النيران والسيطرة عليها وتبريد الخطوط والمستودعات الأخرى قرابة 3 ساعات.

كما دعمت شركات النصر للبترول والسويس لتصنيع البترول "المعمل"، وأنابيب البترول وسوميد وبتروجاس، بسيارات فوم مجهزة للسيطرة على الحريق.

وأضاف المصدر أن ادارة الحماية المدنية في السويس بقيادة العميد سامح بسيم، تعمل وفق خطة استثنائية للتعامل مع حرائق البترول، تستهدف في المقام الأول السيطرة على النيران وإخمادها في أقرب وقت، في أقل عدد من الساعات، وذلك لان تلك الحرائق تتغذي نيرانها على مواد شديدة الاشتعال وإن لم تجرى السيطرة سريعا ستتحول مدتها من ساعات إلى أيام تلتهم فيها كل ما هو يواجهها.

وأتت النيران على جانب كبير من المستودع الجديد، والذي لم يتم تشغيله بعد او الاستفادة منه، إذ انتهى العمال والفنيين مطلع الأسبوع الجاري من دهان السطح الخارجي للمستودع بمادة بيضاء مقاومة للصدأ، إلا ان النيران حولتها الى اللون الأسود.