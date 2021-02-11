محافظ جنوب سيناء: فتح باب "النقل والندب" في مديرية التنظيم والإدارة

★ ★ ★ ★ ★

مصراوي Masrawy

جنوب سيناء- رضا السيد:

أعلنت مديرية التنظيم والإدارة بجنوب سيناء، اليوم الخميس، عن فتح باب الندب أو النقل إليها للموظفين العاملين بديوان عام محافظة جنوب سيناء، والوحدات المحلية، وجميع المديريات الخدمية من داخل المحافظة أو خارجها.

وقال اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، إنه جرى فتح الندب للعاملين إلى مديرية التنظيم والإدارة، لسد العجز في التخصصات الخاصة بالمجموعة النوعية التخصصية، والمجموعة النوعية المكتبية، والمجموعة النوعية للخدمات المعاونة، والمجموعة النوعية الحرفية حركة ونقل.

وأوضح المحافظ في تصريح له اليوم، أن من يرغب في الندب أو الانتقال، التقدم بطلب لمدير مديرية التنظيم والإدارة، مرفقًا به بيانات حالة وظيفية حديثة من واقع ملف الخدمة، وموافقة جهة العمل الأصلية على الندب، وذلك بمبنى مديرية التنظيم والإدارة بمدينة طور سيناء.