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إحالة مدير مدرسة في السويس للتحقيق بسبب "المجموعات المدرسية"

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إحالة مدير مدرسة في السويس للتحقيق بسبب "المجموعات المدرسية" إحالة مدير مدرسة في السويس للتحقيق بسبب "المجموعات المدرسية"

مصراوي Masrawy

06:14 م الخميس 11 فبراير 2021

السويس _ حسام الدين أحمد:

أحال محمود الفولي وكيل وزارة التربية والتعليم بالسويس، مدير مدرسة السويس التجارية المتقدمة للتحقيق، ذلك لفتح المدرسة بعد مواعيد العمل الرسمية، وحضور الطلاب لتلقي المجموعات المدرسية.

وقال محمود الفولي إن مدير المدرسة خالف قرار رئيس مجلس الوزراء ووزير التربية والتعليم بتعليق المجموعات المدرسية بسبب تفشي .

وأضاف الفولي في تصريح صحفي اليوم الخميس، أن مديرية التربية والتعليم حريصة على تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا وتطبيق التعليمات الوزارية الصادرة من مجلس الوزراء ووزارة التربية والتعليم.

وتابع وكيل الوزارة أن هناك لجان تفتيش من المديرية للمرور على مدارس المحافظة للوقوف على تطبيق الإجراءات الاحترازية.

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