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مساعد وزير الدفاع للشؤون التنفيذية يستقبل سفير فرنسا

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مساعد وزير الدفاع للشؤون التنفيذية يستقبل سفير فرنسا مساعد وزير الدفاع للشؤون التنفيذية يستقبل سفير فرنسا
ناقشا عددًا من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك بين البلدين

مساعد وزير الدفاع للشؤون التنفيذية يستقبل سفير فرنسا

استقبل مساعد وزير الدفاع للشؤون التنفيذية الدكتور خالد بن حسين البياري، في مكتبة اليوم بالرياض، سفير جمهورية فرنسا لدى المملكة العربية لودوفيك بوي.

وجرى خلال اللقاء تبادل الأحاديث الودية ومناقشة عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك بين البلدين الصديقين.

حضر اللقاء: وكيل وزارة الدفاع للشؤون الإسترايتجية أحمد بن علي عسيري، ووكيل وزير الدفاع للمشتريات والتسليح إبراهيم بن أحمد السويد، وكبير الموظفين التنفيذيين محمد بن فيصل بن معمر، ومن الجانب الفرنسي الملحق العسكري الفرنسي العقيد الركن جان كريستوف غيرتيه، ومساعد الملحق العقيد فرانكي لوميزو.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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