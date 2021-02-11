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شرطة الرياض تطيح بـ6 أشخاص تورطوا بجرائم سرقة

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شرطة الرياض تطيح بـ6 أشخاص تورطوا بجرائم سرقة شرطة الرياض تطيح بـ6 أشخاص تورطوا بجرائم سرقة
تمثلت في سرقة المركبات بالعاصمة والمتاجرة بأجزائها

شرطة الرياض تطيح بـ6 أشخاص تورطوا بجرائم سرقة

صَرّح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض الرائد خالد الكريديس، بأن المتابعة الأمنية لمكافحة جرائم الاعتداء على الأموال وتعقب مرتكبيها، أسفرت عن تمكن الجهة المختصة بشرطة المنطقة من القبض على (6) مواطنين، تتراوح أعمارهم بين العقدين الثاني والثالث، ارتكبوا عددًا من الجرائم بذات النمط والسلوك الإجرامي، تمثلت في سرقة المركبات بمدينة الرياض، والمتاجرة بأجزائها.
وقد جرى إيقافهم واتخذت بحقهم كافة الإجراءات النظامية الأولية، وإحالتهم إلى النيابة العامة.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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