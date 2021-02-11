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موسكو: تعليقات الغرب على المظاهرات تهدف إلى زعزعة استقرار بلادنا

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موسكو: تعليقات الغرب على المظاهرات تهدف إلى زعزعة استقرار بلادنا موسكو: تعليقات الغرب على المظاهرات تهدف إلى زعزعة استقرار بلادنا

مصراوي Masrawy

06:00 م الخميس 11 فبراير 2021

موسكو - (أ ش أ):

قالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، اليوم الخميس، إن تعليقات الغرب على المظاهرات غير المرخصة في تهدف إلى زعزعة استقرار البلاد.

وقالت زاخاروفا في تصريح أوردته وكالة أنباء (سبوتنيك) الروسية: "من الواضح أن هناك استفزازا واسع النطاق ضد روسيا .. يركز على السياسة الداخلية ويحاول زعزعة الاستقرار والتأثير على الموقف".

وأكدت المتحدثة الروسية أن هذه المحاولات لن تنجح، مشيرة إلى أن هناك محاولات لإشراك المراهقين الشباب في ألعاب سياسية "لاستخدامهم كدرع أو جمهور مستهدف لهجمات المعلومات"، قائلة: إن "هذه المحاولات غير مقبولة وسوف نمنع هذا النوع من التدخل في شؤوننا الداخلية".

وأكدت المتحدثة الرسمية باسم وزارة الخارجية الروسية أن موسكو لن تسمح للغرب بالتلاعب بالمعطيات والأنباء بهدف جذب المراهقين للمشاركة في فعاليات سياسية غير قانونية.

وفي وقت سابق نصحت الخارجية الروسية السياسيين الأجانب الذين علقوا على الوضع حول المدون المعارض "نافالني" باحترام القانون الدولي والتعامل مع مشاكل بلدانهم، حيث لفت وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف، إلى أن تصريحات السياسيين الغربيين حول هذا الموضوع تصدر على وتيرة متوافقة، "مثل نسخ من آلة طباعة واحدة" و بدوره ، قال السكرتير الصحفي للرئيس الروسي دميتري بيسكوف إن الكرملين لا ينوي الإصغاء إلى تصريحات من الخارج حول نافالني.

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