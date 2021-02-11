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الصحة العالمية تؤكد أهمية حصول شعوب القارة الأفريقية على لقاح كورونا

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الصحة العالمية تؤكد أهمية حصول شعوب القارة الأفريقية على لقاح كورونا الصحة العالمية تؤكد أهمية حصول شعوب القارة الأفريقية على لقاح كورونا

مصراوي Masrawy

05:58 م الخميس 11 فبراير 2021

القاهرة - (أ ش أ):

أعربت الدكتورة "ماتشيديسو مويتي" المدير الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية لمنطقة أفريقيا عن سعادتها وتقديرها للمبادرة المصرية للتعاون مع إحدى الشركات المنتجة للقاحات بشأن التصنيع المحلي للقاح في ، ومن ثم التصدير للدول الأفريقية بأسعار مناسبة.

كما وجهت الشكر للدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، لمشاركتها في المؤتمر الصحفي للمكتب الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية لإقليم أفريقيا، اليوم الخميس، عبر تقنية الفيديو كونفرانس، واستعراض التجربة المصرية في مواجهة فيروس كورونا المستجد ونقل الخبرات والمعلومات في كيفية الاستجابة وخطة الاستعداد لتلك الأزمة، والحفاظ على المنظومة الصحية.

كما أكدت "ماتشيديسو مويتي" أهمية حصول شعوب القارة الأفريقية على لقاح فيروس كورونا حال توفره في كل بلد، لافتة إلى أن التوزيع العادل للقاحات واستمرار اتباع الإجراءات الوقائية والاحترازية من الأولويات الحاسمة للتغلب على تلك الأزمة.

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