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"تصفية" تعيّن "أدير العقارية" لتسويق أرض الكورنيش الجنوبي في جدة

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"تصفية" تعيّن "أدير العقارية" لتسويق أرض الكورنيش الجنوبي في جدة "تصفية" تعيّن "أدير العقارية" لتسويق أرض الكورنيش الجنوبي في جدة
بمساحة تقدر بنحو 5 ملايين متر مربع معدة للاستخدام السكني والتجاري

عينّت لجنة المساهمات العقارية (تصفية) في اجتماعها الأخير المنعقد يوم الأربعاء 03/02/2021م؛ شركة أدير العقارية لتكون مسوقًا عقاريًا لأرض الكورنيش الجنوبي في مدينة جدة، وذلك انطلاقاً من حرص تصفية على بيع الأرض وإعادة حقوق المساهمين بأفضل عائد وأسرع وقت.

ويأتي تعيين (تصفية) لشركة أدير العقارية، بعد النجاحات التي حققتها الشركة خلال الأعوام الماضية في تسويق وبيع عدد من المساهمات العقارية التي قامت اللجنة بتصفيتها، نظرًا للخبرة الكبيرة التي تتمتع بها أدير العقارية، وتقديمها خدمات تسويقية موثوقة وعالية الجودة تواكب تطورات التسويق الحديث.

الجدير ذكره أن أرض الكورنيش الجنوبي في مدينة جدة تمتد على مساحة تقدر بنحو 5 ملايين متر مربع، وهي معدة للاستخدام السكني والتجاري. وتتميز الأرض بموقعها الاستراتيجي على طريق الكورنيش الجنوبي بالقرب من طريق الليث وشاطئ السيف، وعلى مسافة 10 كم من مشروع مدينة الفيصلية.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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