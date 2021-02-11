بإجمالي 600 جهاز.. وصول 66 ماكينة غسيل كلوي جديدة لمستشفيات سوهاج -صور

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سوهاج – عمار عبدالواحد:

أعلنت الدكتورة كريمة حامد، وكيل وزارة الصحة بسوهاج، اليوم الخميس، وصول 66 ماكينة غسيل كلوي جديدة ماركة فرزينيس 4008s، وذلك في أطار خطة إحلال وتجديد الماكينات القديمة بماكينات أخرى حديثة.

وأوضحت "حامد" أن هذه الماكينات إضافة كبيرة لأقسام الغسيل الكلوي بمستشفيات المحافظة، مؤكدة أنها ستقضي على قوائم الانتظار بالمستشفيات.

وتابعت "حامد" أنه جرى تسليم 20 ماكينة لمستشفى سوهاج العام، و8 ماكينات لمستشفى دارالسلام المركزي، و8 ماكينات لمستشفى طهطا، و6 ماكينات لمستشفى جرجا العام، و5 ماكينات لمستشفى أخميم المركزي، و5 ماكينات لمستشفى طما المركزي، و6 ماكينات لمستشفى البلينا المركزي، و4 ماكينات لمستشفى حميات سفلاق، و2 ماكينة لمستشفى ساقلته المركزي.

وأشارت وكيل وزارة الصحة بسوهاج إلى أن نسبة الإحلال والتجديد لمكاينات الغسيل الكلوي بمستشفيات المحافظة تخطت الـ 75%، لافتًة إلى أن إجمالي عدد ماكينات الغسيل الكلوي بمستشفيات المحافظة تخطى الـ 600 ماكينة، والتي تخدم حوالي 1500 مريض بالمحافظة.