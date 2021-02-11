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مباحث تضبط 9 أطنان سلع غذائية مجهولة المصدر في القاهرة

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مباحث التموين تضبط 9 أطنان سلع غذائية مجهولة المصدر في القاهرة مباحث تضبط 9 أطنان سلع غذائية مجهولة المصدر في القاهرة

مصراوي Masrawy

05:58 م الخميس 11 فبراير 2021

كتب - محمد شعبان:

واصلت الإدارة العامة لشرطة والتجارة بالتنسيق مع إدارات وأقسام شرطة التموين وفروعها الجغرافية بمديريات الأمن وقطاع الأمن العام، حملاتها التموينية المكبرة؛ لضبط جرائم الغش التجارى.

وأمكن ضبط 9٫9 طن "أرز – دقيق فاخر – زيت طعام" و600 عبوة زيت طعام بدون مستندات مجهولة المصدر عليها علامات تجارية مقلدة ومغشوشة لعلامات تجارية مسجلة و4200 عبوة فارغة وإستيكر عليها ذات العلامات التجارية المقلدة والمغشوشة بحوزة مالك مصنع لتعبئة السلع الغذائية بمحافظة القاهرة.

المتهم كان بصدد طرح المضبوطات للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة.

يأتي ذلك تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية باتخاذ كافة الإجراءات والتدابير اللازمة للحفاظ على صحة المواطنين، ومراقبة الأسواق للمحافظة على استقرار الأسعار وتوافر السلع، ومكافحة جرائم الغش الغذائى، والتحقق من توافر مقومات الصلاحية للسلع.

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