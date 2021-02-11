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ضبط شخص استولى على أموال مواطنين بسوهاج بزعم استثمارها

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ضبط شخص استولى على أموال مواطنين بسوهاج بزعم استثمارها ضبط شخص استولى على أموال مواطنين بسوهاج بزعم استثمارها

مصراوي Masrawy

04:47 م الخميس 11 فبراير 2021

كتب- سامح غيث:

ضبطت الأجهزة الأمنية، أحد الأشخاص؛ لاستيلائه على أموال مواطنين بمحافظة سوهاج، بزعم توظيفها واستثمارها لهم مقابل أرباح شهرية.

تبلغ للإدارة العامة لمباحث الأموال العامة من (3 مواطنين -مقيمين بسوهاج) بقيام أحد الأشخاص بتلقي مبالغ مالية منهم لتوظيفها واستثمارها لهم مقابل أرباح شهرية إلا أنه توقف عن السداد ورفض رد أصل المبالغ المالية المستولى عليها.

أسفرت تحريات إدارة فرع الإدارة بجنوب الصعيد عن صحة الواقعة وقيام (أحد الأشخاص، له معلومات جنائية، مقيم بدائرة المركز) بممارسة نشاطاً احتيالياً من خلال تلقي مبالغ مالية من المواطنين راغبي استثمار أموالهم والاستيلاء عليها بزعم استثمارها وتوظيفها لهم في مجال تجارة الحدايد والبويات، وتمكن من خلال ذلك الحصول من الشاكين على مبالغ مالية مختلفة مقابل حصولهم على أرباح شهرية، إلا أنه توقف عن سداد الأرباح ورفض رد أصل المبالغ المالية المستولى عليها بالمخالفة للقانون، كما أضافت التحريات عن وجود ضحايا آخرين لم يتقدموا للإبلاغ أملاً في استرداد أموالهم.

عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط المتهم وبمواجهته اعترف بارتكابه الواقعة على النحو المشار إليه.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية وباشرت النيابة التحقيق.

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