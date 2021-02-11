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قادمًا من أثينا.. رئيس المجلس الرئاسي الليبي يصل إلى بنغازي

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قادمًا من أثينا.. رئيس المجلس الرئاسي الليبي يصل إلى بنغازي قادمًا من أثينا.. رئيس المجلس الرئاسي الليبي يصل إلى بنغازي

مصراوي Masrawy

05:00 م الخميس 11 فبراير 2021

وكالات:

وصل رئيس المجلس الرئاسي الليبي محمد المنفي، الخميس، إلى مدينة بنغازي في أول زيارة له إلى ليبيا منذ تسميته من قبل ملتقى الحوار السياسي الليبي في جنيف الأسبوع الفائت.

وحطت طائرة تابعة للخطوط الإفريقية وعلى متنها المنفي في مطار بنينا قادمة من مطار أثينا، حسبما ذكرت بوابة "الوسط" الليبية.

ويتألف المجلس الرئاسي الجديد من محمد المنفي رئيسا وعضوية عبدالله اللافي وموسى الكوني، فيما يترأس عبدالحميد دبيبة في السلطة التنفيذية الموحدة المؤقتة التي من المقرر أن تدير شؤون البلاد حتى إجراء الانتخابات العامة في 24 ديسمبر المقبل.

كان المنفي تعهد فور انتخابه بأن يكون المجلس الرئاسي ممثلا لكل الليبيين، دون تمييز أو إقصاء، مجددا التزامه بمواعيد الانتخابات في ديسمبر المقبل، وإنجاز المصالحة الوطنية.

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