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ميركل تُقر بارتكاب أخطاء في التعامل مع "موجة كورونا الثانية" بألمانيا

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ميركل تُقر بارتكاب أخطاء في التعامل مع "موجة كورونا الثانية" بألمانيا ميركل تُقر بارتكاب أخطاء في التعامل مع "موجة كورونا الثانية" بألمانيا

مصراوي Masrawy

04:59 م الخميس 11 فبراير 2021

برلين- أ ش أ:

اعترفت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، اليوم الخميس، بسوء التقدير وارتكاب أخطاء في التعامل مع الموجة الثانية من وباء المستجد

جاء ذلك في بيان للبرلمان الألماني (البوندستاج)، الذي أضافت فيه ميركل أن الموجة الأولى للوباء في الربيع الماضي أثرت في ألمانيا بصورة أقل من دول أخرى، لكن بعد ذلك "لم نتوخ الحذر ونتحرك بسرعه كافية للتصدي لانتشار الفيروس".

واعترفت ميركل بأن التعامل مع الجائحة في نهاية الصيف وبداية الخريف كان مرتبكا؛ حيث لم تقرر ألمانيا الإغلاق في وقت مبكر وبشكل قاطع.

وذكرت أنها تأمل في تحرك سريع وزيادة فعالة في وتيرة التطعيم ضد كورونا في بلادها، معربة عن تفهمها لشعور البعض بالإحباط نظرًا لسقف التوقعات الكبير الذي كان معلقًا على التطعيم، لكنها أكدت أن التطعيم في زيادة مطردة، لافتة إلى أن كل أسبوع وكل شهر يشهد زيادة في التطعيمات وسيتم توفير تطعيم لكل من يرغب بحلول نهاية الصيف المقبل.

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