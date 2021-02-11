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مصراوي Masrawy

وكالات:

رحب وزير الخارجية البريطاني دومينيك راب بإفراج السلطات السعودية عن الناشطة الحقوقية لجين الهذلول، مستنكرًا في الوقت نفسه الهجوم الذي شنته جماعة الحوثيين على المملكة.

وأعرب راب في تغريدة عبر تويتر، الخميس، عن ارتياحه لإطلاق سراح الهذلول التي كانت وراء القضبان منذ عام 2017، وعودتها إلى عائلتها، مشددا على أن بريطانيا تدعو دائما إلى الإفراج عن المدافعين عن حقوق المرأة المحتجزين في السعودية وأي دولة أخرى.

وأفرجت السلطات السعودية، مساء أمس الأربعاء، عن الناشطة البارزة لجين الهذلول بعدما أمضت ثلاث سنوات في السجن على خلفية اتهامها بالتحريض على تغيير النظام.

كانت الهذلول (31 عامًا) أوقفت مع ناشطات حقوقيات أخريات ضمن حملة اعتقالات في مايو 2018، قبل أسابيع قليلة من رفع الحظر عن قيادة المرأة للسيارة في السعودية، الأمر الذي كانت تطالب به الناشطة بإلحاح، ما أثار ردود فعل دولية منددة.

وفي تغريدة منفصلة، أدان وزير الخارجية البريطاني هجوم الحوثيين الأخير الذي استهدف مطار أبها وأسفر عن إصابة طائرة مدنية.

وتابع راب: "يتعين على الحوثيين وقف هذه الهجمات المشينة فورا، ولا تزال المملكة المتحدة مصممة على دعمها الراسخ لأمن الأراضي السعودية".

وشن الحوثيون هجومًا على مطار أبها، جنوبي السعودية، وأصابوا طائرة مدنية هناك، حسبما أعلن التحالف بقيادة السعودية في اليمن، الأربعاء.

ولم يقدم التحالف تفاصيل عن الهجوم، ولا عن ضحايا أو خسائر أخرى، غير السيطرة على الحريق الذي شب في الطائرة.

وقالت وسائل إعلام سعودية إن قوات الدفاع المدني في المملكة تمكنت من السيطرة على حريق شب في مطار أبها جنوبي البلاد بعد تعرضه لـ" هجوم حوثي".

وتزامن الهجوم، الذي يأتي في إطار تصاعد الهجمات التي يشنها الحوثيون بطائرات مفخخة بدون طيار لاستهداف السعودية، مع أول زيارة للمبعوث الأمريكي الخاص إلى اليمن تيم ليندركينج للرياض.