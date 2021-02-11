صور.. مصدر في قطاع البترول يكشف تطورات "حريق مستودع عجرود"

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السويس_ حسام الدين أحمد:

قال مصدر مسئول بقطاع البترول في السويس إن حريق مستودع شركة أنابيب البترول بمنطقة عجرود أوشك على الانتهاء، بعد جهود استمرت أكثر من ساعتين في محاصرة النيران التي نشبت خلال عملية الاختبار.

وأضاف المصدر في تصريحات صحفية أن الادخنة السوداء التي تصاعدت من فوهة المستودع الجديد خلال الحريق اختفت تماما، نتيجة لتوقف عملية الاشتعال في الملوثات البترولية الموجودة بالمستودع.

وتابع المصدر أن شركات السويس لتصنيع البترول "المعمل" والنصر للبترول وأنابيب البترول ، وبتروجاس والحماية المدنية في السويس دفعوا بسيارات الإطفاء المجهزة بخزانات الفوم لإخماد النيران قبل امتدادها لباقي المستودعات وخطوط البترول الممتدة إلى مناطق التغذية.

وأوضح المصدر أن أعمال التبريد مسترة بموقع الحريق وعلى المستودعات، والخطوط ومنطقة "المناهيل" منعا لتجدد النيران مرة أخرى.

وكان الحريق نشب أحد المستودعات الجديدة التي جرى إنشاؤها داخل منطقة المستودعات في عجرود في إطار خطة التوسع التي تنفذها شركة أنابيب البترول، إذ جرى الاختبار بعد ضخ كمية كبيرة من المياه داخل المستودع الجديد "تنك" وأثناء ذلك نشب حريق بسبب وجود ملوثات بترولية الأمر الذي أدى الى تصاعد أعمدة الدخان الأسود.