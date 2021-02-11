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غرفة الإسكندرية تختار "بحيري" رئيسًا لشعبة المصدرين والتجارة الخارجية

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غرفة الإسكندرية تختار "بحيري" رئيسًا لشعبة المصدرين والتجارة الخارجية غرفة الإسكندرية تختار "بحيري" رئيسًا لشعبة المصدرين والتجارة الخارجية

مصراوي Masrawy

04:55 م الخميس 11 فبراير 2021

الإسكندرية - محمد البدري:

نظمت شعبة المصدرين والتجارة الخارجية، بالغرفة التجارية المصرية بالإسكندرية، برئاسة أحمد الوكيل، اليوم الخميس، اجتماعًا لاختيار رئيسا جديدا للشعبة، خلفًا للدكتور أحمد سمير نصار، والذي وافته المنية ديسمبر الماضي.

وأسفر الاجتماع عن اختيار بحيري أحمد بحيري رئيسًا للشعبة، و إسناد منصب نائب أول رئيس الشعبة إلى مجدي الوليلي، كما جرى تصعيد خالد إبراهيم، عضوًا بمجلس إدارة الشعبة.

يذكر أنه جرى اعتماد شعبة المصدرين والتجارة الخارجية، بناءً علي القرار الوزاري رقم 742 لسنة 1925 بمحافظة الاسكندرية واعتماد نظامها الاساسي تحت إشراف الغرفة التجارية لمحافظة الاسكندرية وفي حدود اختصاصها.

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