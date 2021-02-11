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مصراوي Masrawy

كتب - أحمد جمعة:

أعلنت الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية، أداة الدولة لضبط وتنظيم القطاع الصحي في مصر، حصول مصر على الاعتماد الدولي لمعايير المستشفيات من الجمعية الدولية لجودة الرعاية الصحية "ISQUA"، والتي تعد أكبر منظمة دولية حيادية في مجال الجودة تعرف بأنها "معتمد الجهات المعتمدة".

وبحسب بيان للهيئة اليوم الأربعاء، يعد حصول مصر على هذا الاعتماد لمعايير المستشفيات بمثابة ضمانًا أن الاعتماد المصري للمستشفيات بالمعايير الصادرة عن الهيئة يلبي ويتوافق مع أعلى المعايير والمواصفات القياسية الدولية التي يتم تطبيقها على مستوى العالم.. وتكريسا لجهود عدد كبير من الخبراء وشركاء النجاح.

وستقوم هيئة الاعتماد والرقابة الصحية برئاسة الدكتور أشرف إسماعيل بإعلان هذا الاعتماد خلال مؤتمر صحفي بحضور مندوب الجمعية الدولية لجودة الرعاية الصحية في مصر يوم الخميس القادم لعرض الشهادة الرسمية التي حصلت عليها مصر وما بذل من جهد للوصول إلى هذا الإنجاز برعاية ودعم القيادة السياسية في مصر من أجل الحصول على الشهادة.

يذكر ان الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية هي هيئة مستقلة أنشئت بموجب قانون رقم ٢ لسنة ٢٠١٨ الخاص بالتأمين الصحي الشامل وتخضع للإشراف العام للرئيس عبد الفتاح السيسي وهي الجهة المنوطة بإصدار المعايير التي بتطبيقها تضمن تقديم خدمات صحية ذات جودة عالية للمواطن المصري طبقاً لمعايير الجودة والسلامة بما يتوافق مع الأهداف الاستراتيجية لرؤية مصر ٢٠٣٠.