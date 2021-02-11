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حماس تتعهد بتوفير المناخ الوطني اللازم لإنجاز الانتخابات الفلسطينية

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حماس تتعهد بتوفير المناخ الوطني اللازم لإنجاز الانتخابات الفلسطينية حماس تتعهد بتوفير المناخ الوطني اللازم لإنجاز الانتخابات الفلسطينية

مصراوي Masrawy

04:39 م الخميس 11 فبراير 2021

غزة- (د ب أ):

تعهدت حركة المقاومة الإسلامية "حماس" التي تسيطر على قطاع غزة، الخميس، بتوفير المناخ الوطني اللازم لإنجاز الانتخابات الفلسطينية.

وجاء ذلك خلال اتصال هاتفي أجراه رئيس المكتب السياسي لحماس إسماعيل هنية مع حنا ناصر رئيس لجنة الانتخابات المركزية الفلسطينية، حيث عبر عن دعم اللجنة واحترامها وتقدير دورها.

وأكد هنية بحسب بيان صدر عنه "حرص حماس على توفير المناخ الوطني اللازم لإنجاز الانتخابات بمراحلها الثلاث بالاستناد إلى وثيقة القاهرة، وسوف تقوم الحركة بكل ما يتعلق بها من التزامات من حيث الحريات والأمن وضمان شروط النزاهة بالتعاون مع اللجنة".

وذكر أن "الأمل معقود على متابعة اللجنة لتأمين الحريات والعمل على ضمانة نزاهة الإجراءات في الضفة الغربية أيضا، وعدم السماح للاحتلال بالتدخل في العملية الانتخابية، وصولًا إلى احترام نتائج الانتخابات من جميع الأطراف".

ونقل البيان عن ناصر أن لجنة الانتخابات سوف تقوم بدورها وواجبها، مؤكدا ثقته بكل الفصائل وبالشعب الفلسطيني في تسهيل مهام اللجنة.

وكانت لجنة الانتخابات المركزية الفلسطينية أطلقت أمس عملية التسجيل الميداني للانتخابات بعد افتتاح 80 مركز استعلام وتسجيل الناخبين في عدد من المدارس في كل من الضفة الغربية وقطاع غزة.

وبحسب اللجنة بلغ عدد المسجلين للانتخابات حتى الآن 2.4 مليون فلسطيني وفلسطينية بنسبة 5ر85 % من مجموعة أصحاب حق التسجيل البالغ عددهم 8ر2 مليون.

وفي هذه الأثناء دعت المنظمات الأهلية الفلسطينية الرئيس الفلسطيني محمود عباس إلى المصادقة على التوصيات التي تضمنها اتفاق الفصائل في القاهرة.

وأكدت شبكة المنظمات في بيان لها على ضرورة تخفيض سن الترشح ورفع كوتة المرأة إلى 30% وكذلك تخفيض الرسوم الخاصة بالقوائم ومعالجة قضية الاستقالات المطلوبة كشرط للترشح.

وأكدت الفصائل في بيان ختامي لاجتماعاتها في القاهرة تلقت وكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) نسخة منه، الالتزام بالجدول الزمني لإجراء الانتخابات في مدينة القدس والضفة الغربية وقطاع غزة دون استثناء والتعهد باحترام نتائجها.

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