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وزير الخارجية التركي: قطر خرجت أقوى من الأزمة الخليجية

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وزير الخارجية التركي: قطر خرجت أقوى من الأزمة الخليجية وزير الخارجية التركي: قطر خرجت أقوى من الأزمة الخليجية

مصراوي Masrawy

04:23 م الخميس 11 فبراير 2021

الدوحة- (د ب أ):

قال وزير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو إن قطر "خرجت أقوى من الأزمة الخليجية".

وغرّد عبر تويتر، بعد لقائه بأمير قطر الشيخ تميم بن حمد في الدوحة، الخميس: "لقد خرجت قطر أقوى من الأزمة الخليجية".

وأضاف :"نقلت تحيات الرئيس رجب طيب أردوغان لأمير قطر الشيخ تميم بن حمد ... وهنأته على قيادته خلال الأزمة".

وذكرت وكالة الأنباء القطرية (قنا) أنه جرى خلال اللقاء استعراض العلاقات الثنائية الاستراتيجية بين البلدين وسبل تطويرها، وأبرز المستجدات الإقليمية والدولية.

وتأتي الدوحة كمحطة أخيرة ضمن جولة للوزير التركي، شملت الكويت وسلطنة عمان.

كانت والإمارات والبحرين ومصر أعلنت في يونيو من عام 2017 قطع علاقاتها مع قطر وسط اتهامات لها بدعم الإرهاب والتدخل في شؤون دول المنطقة، وهي اتهامات نفتها الدوحة. ودعمت تركيا قطر في مواقفها.

وخلال السنوات الماضية، تكبدت قطر خسائر اقتصادية كبيرة تمثلت في انخفاض العقارات وخسائر طالت شركة طيرانها الوطنية، كما فقدت مصادر هامة للغذاء والمواد الأولية، كانت تحصل عليها من الدول التي قامت بمقاطعتها.

ولم تقف الأزمة عند حد قطع الدول الأربع لعلاقاتها السياسية مع قطر، حيث نتجت أيضاً تأثيرات اجتماعية واقتصادية أخرى عن الأزمة السياسية. إذ أدى الانشقاق الإقليمي لتشتت العديد من الأسر وارتفاع تكلفة الأعمال التجارية بعدما فرضت السعودية والدول الحليفة لها مقاطعة اقتصادية على قطر منعت طائراتها من عبور أجوائها.

وتوصلت قمة خليجية عقدت في يناير الماضي إلى اتفاق على إنهاء الأزمة، مع التأكيد على وحدة الصف وإعلاء المصلحة المشتركة والمصالح العليا والعمل على تدشين مرحلة جديدة من العلاقات.

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