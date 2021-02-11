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روحاني: لم نلمس حسن نوايا من الإدارة الأمريكية الجديدة

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روحاني: لم نلمس حسن نوايا من الإدارة الأمريكية الجديدة روحاني: لم نلمس حسن نوايا من الإدارة الأمريكية الجديدة

مصراوي Masrawy

04:13 م الخميس 11 فبراير 2021

طهران- (د ب أ):

أبدى الرئيس الإيراني حسن روحاني، الخميس، استياءه من إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن بسبب عدم تحقيق أي تقدم بشأن أزمة الاتفاق النووي الإيراني.

ونقلت وكالة أنباء الجهورية الإسلامية الإيرانية (إرنا) عن روحاني قوله: "لم نلمس حسن نوايا من الإدارة الأمريكية الجديدة، وإذا كانت صادقة في شعاراتها، فعليها أن تبدأ التحرك على المسار الجديد على وجه السرعة وأن تقوم بالتعويض عن أخطائها".

وقال: "لا أحد في العالم يشكك فی فشل الضغوط القصوى ضد الشعب الإيراني"، داعيا إدارة بايدن إلى التفكير حول كيفية "التعويض عن الجرائم" التي ارتكبتها إدارة الرئيس السابق دونالد .

كانت إدارة ترامب انسحبت في عام 2018 بصورة أحادية من الاتفاق النووي الذي كان يهدف لمنع طهران من الحصول على ترسانة نووية مقابل تقديم مزايا اقتصادية لها. وردت إيران بتقليص التزاماتها المنصوص عليها في الاتفاق.

وتؤكد إيران أنها مستعدة لإجراء مفاوضات مع الولايات المتحدة، بشرط عودة بايدن إلى الاتفاق النووي لعام 2015، ورفع العقوبات التي فرضها ترامب.

وكان بايدن أقر مؤخرا بأن الولايات المتحدة لن ترفع العقوبات أولا عن إيران لتشجيع طهران على العودة للاتفاق النووي المبرم عام 2015.

وفي مقابلة تليفزيونة، اكتفى بايدن بكلمة "لا" للرد على سؤال عما إذا كانت واشنطن سترفع العقوبات أولا. وأومأ برأسه عندما سئل عما إذا كان يتعين على الإيرانيين وقف تخصيب اليورانيوم كخطوة أولى.

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