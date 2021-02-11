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أمن المنافذ: ضبط 6 قضايا هجرة غير شرعية وتزوير خلال 24 ساعة

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أمن المنافذ: ضبط 6 قضايا هجرة غير شرعية وتزوير خلال 24 ساعة أمن المنافذ: ضبط 6 قضايا هجرة غير شرعية وتزوير خلال 24 ساعة

مصراوي Masrawy

04:45 م الخميس 11 فبراير 2021

كتب- سامح غيث:

نجحت جهود الإدارات العامة التابعة لقطاع أمن المنافذ بوزارة الداخلية بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية.

وأثمرت الجهود خلال 24 ساعة في مجال مكافحة جرائم تهريب البضائع عبر المنافذ الجمركية عن ضبط 5 قضايا أبرزها بضائع أجنبية الصنع – مستلزمات طبية، وفى مجال مكافحة جرائم تهريب وحيازة المواد والأقراص المخدرة تم ضبط قضية .

أسفرت الجهود في مجال الأمن العام عن ضبط عدد 27 قضية أبرزها مزاولة مهنة بدون تصريح، دخول دائرة جمركية بدون تصريح، مخالفات مسطح مائي، وفى مجال ضبط المخالفات المرورية تم ضبط 1339 مخالفة مرورية متنوعة، وفى مجال تنفيذ الأحكام تم تنفيذ عدد 202 حكم قضائي متنوع، وفى مجال مكافحة جرائم الهجرة غير الشرعية وتزوير المستندات تم ضبط 6 قضايا .

جرى اتخاذ الإجراءات القانونية وتولت النيابة المختصة التحقيق.

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