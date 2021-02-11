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مجلس البنوك الإسلامية وهيئة المحاسبة يوقّعان مذكرة تفاهم

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مجلس البنوك الإسلامية وهيئة المحاسبة يوقّعان مذكرة تفاهم مجلس البنوك الإسلامية وهيئة المحاسبة يوقّعان مذكرة تفاهم
لتعزيز التعاون وتوحيد الجهود في تطوير الصناعة المالية الإسلامية

مجلس البنوك الإسلامية وهيئة المحاسبة يوقّعان مذكرة تفاهم

وقّع المجلس العام للبنوك والمؤسسات المالية الإسلامية "سيبافي" وهيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية "أيوفي"، اليوم؛ مذكرة تفاهم تهدف إلى تعزيز التعاون وتوحيد الجهود في تطوير الصناعة المالية الإسلامية.

وتمثل المذكرة بداية للتعاون المشترك في تقديم المبادرات والخدمات المشتركة لتعزيز دور المالية الإسلامية في المجتمع، من خلال إصدار الدراسات والأبحاث المشتركة، إلى جانب عقد الفعاليات لتعزيز الوعي بالمالية الإسلامية، وبرامج التطوير المهني.

وأوضح أمين مجلس البنوك والمؤسسات المالية الإسلامية الدكتور عبدالإله بلعتيق، أن أحد أهم الأهداف الاستراتيجية للمجلس العام تسهيل التنسيق بين الأعضاء والمؤسسات الأخرى التي تدعم الصناعة المالية الإسلامية.

وأشار الأمين العام لهيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية عمر مصطفى أنصاري، النظر إلى أن أهداف المذكرة التي وقعت اليوم تؤطر للتعاون المثمر بين المؤسستين، خاصة في ظل الأوضاع الراهنة التي باتت فيها الحاجة ملحة للتكاتف لتحقيق أهداف المالية الإسلامية.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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