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الكويت تكشف حقيقة الفتاة المرتدّة عن الإسلام

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الكويت تكشف حقيقة الفتاة المرتدّة عن الإسلام الكويت تكشف حقيقة الفتاة المرتدّة عن الإسلام
"عراقية" الأصل وحصلت على الجنسية الإريترية

الكويت تكشف حقيقة الفتاة المرتدّة عن الإسلام

كشفت الكويت حقيقة الفتاة التي زعمت أنها كويتية، وأنها ارتدّت عن الإسلام واعتنقت اليهودية، ونفت أن تكون الفتاة كويتية.

وقال مصدر أمني كويتي: إن الفتاة تُدعى ابتسام مهدي ومعروفة بـ"الفنانة بسمة" عراقية الأصل، وقد حاولت أن تحصل على الجنسية الكويتية لكنها لم تتمكن من ذلك؛ حيث اضطرت تحت وطأة المستندات التي تمت مواجهتها بها للاعتراف بأنها "عراقية"، وأنها قامت بتعديل أوضاعها إلى الجنسية الإريترية، وقد حصلت على إقامة بهذه الجنسية لكنها غادرت إلى دولة أخرى قد تكون أوروبية"، طبقاً لجريدة "الأنباء" الكويتية.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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